Coniugi investiti mortalmente mentre attraverso la strada | tragedia durante la festa

Leggi su anteprima24

(Di sabato 12 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTragico destino per una coppia in una serata d’estate che doveva essere di. Vittorio Biancaniello e Lucia Marino stavano raggiungendo ladella Trebbiatura a Sant’Angelo dei Lombardi quando all’attraversamento dellala loro vita è finita per sempre. L’incidente mortale si è verificato in contrada Sant’Antuono, quando la coppia di Nusco che stava attraversando laper raggiungere laè stata investita da un auto in corsa una Fiat Panda. Vittorio ha perso la vita sul colpo,sua moglie Lucia è decedutail tragitto verso l’ospedale nonostante i tempestivi soccorsi e l’intervento dell’ambulanza del 118 e dei carabinieri della locale stazione. Dalle notizie appena apprese chi guidava l’auto che ha ...