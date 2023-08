Concorso ISS | 3 Posti per Vari Profili

(Di sabato 12 agosto 2023)Pubblico per la copertura di 3di, a tempo determinato della durata di 24 mesi, per il Dipartimento di malattie infettive. Siamo lieti di annunciare l’apertura di selezioni pubbliche, basate su valutazione dei titoli e prova-colloquio, per l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato, in conformità con ie le destinazioni qui di seguito specificate: Posizioni disponibili: Due unità di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca – VI livello professionale – presso il Dipartimento di Malattie Infettive. Una unità di Ricercatore – III livello professionale – presso il Dipartimento di Malattie Infettive. Tali posizioni sono finalizzate a rafforzare il team e a contribuire alle attività di ricerca e sviluppo nel settore delle malattie ...

SAN MARINO " Il Comitato Esecutivo ha deliberato l'emissione di un nuovo bando di concorso internazionale per l'assunzione a tempo indeterminato di 4 profili medici per l'Unità

In arrivo quattro nuovi medici di famiglia. Sono quelli a cui dà la ‘caccia’ l’Istituto per la sicurezza sociale. E che per San Marino, sentendo le lamentele dei cittadini degli ultimi mesi, sono una ...SAN MARINO (ITALPRESS) – Il Comitato Esecutivo ha deliberato l’emissione di un nuovo bando di concorso internazionale per ...