Concorso dirigenti scolastici riservato | il decreto | quando presentare domanda | prove d’accesso Costerà 350 euro Tutti i dettagli

...concorsi come il corso di preparazione alds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell'esame, destinato a docenti, aspiranti...milleproroghe, in cui è stata prevista una "via di fuga" per rimettere in carreggiata quanti, tra i candidati al, si ritenevano ingiustamente esclusi ed avevano quindi avviato un contenzioso ...VAI AL CORSO DI PREPARAZIONE PER ILSCOLASTICI Ricordiamo che sia i candidati che non hanno superato la prova scritta sia i candidati che hanno superato la prova scritta e la prova ...

Concorso Dirigenti scolastici riservato, pubblicato il decreto: chi può accedere, prove e cosa studiare Orizzonte Scuola

La pubblicazione odierna del decreto ministeriale del 6 giugno scorso che dovrebbe dare avvio al percorso riservato per i docenti che non avevano superato le prove del concorso per dirigenti scolastic ...Pronta a partire la soluzione “politica” per risolvere l’annosa questione del concorso per dirigente scolastico bandito nel 2017. Dopo l’approvazione dell’emendamento al decreto c.d. milleproroghe, in ...