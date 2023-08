(Di sabato 12 agosto 2023) Si è svolta ieri una riunione tra Sindacati e Ministero dell'istruzione e del merito in cui è stata presentata la bozza di decreto delper iex LSU. La procedura sarà pubblicata a breve sul sito inPA e le domande potranno essere presentate in modalità online dal 17 agosto all'8 settembre 2023. L'articolo .

Concorso collaboratori scolastici ex LSU: ecco in quali province si faranno le 590 assunzioni Orizzonte Scuola

Il Comune di Quassolo, situato in provincia di Torino (Piemonte), ha indetto un concorso per un operaio. È prevista, infatti, l'assunzione mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale