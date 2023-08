Concorrenti Grande Fratello 2023 | ecco i primi 13 possibili nomi | la lista completa

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 12 agosto 2023) Salgono a quota 13 idei prossimidel. L’ottava stagione del reality show condotto da Alfonso Signorini sarà un perfetto mix di Vip e Nip, così come ha annunciato Mediaset tramite una nota ufficiale.il possibile cast Per la prima volta non ci sarà distinzione tra... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.