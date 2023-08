Con lo stop al Superbonus si apre la crisi dell’edilizia | aumento record della cassa integrazione

(Di sabato 12 agosto 2023) Di fronte a un calo generalizzato delle ore diautorizzate dall’Inps, va decisamente in controtendenza il dato del settore edilizio: da prima dell’estate prosegue il trend di crescita per la Cig ordinaria. Una difficoltà dovuta, senza dubbio, anche alla frenata delcon il ridimensionamento e poi loalla cessione del credito imposto dal governo Meloni. Per l’edilizia le ore diautorizzate sono state 2,2 milioni: un incremento del 132,99% rispetto al luglio del 2022. Nel primo semestre per l’edilizia le ore sono state 14,9 milioni, con una crescita del 18,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Perché aumenta la Cig per l’edilizia: dalal super caldo È la presidente Ance, Federica Brancaccio, ...

...- che sembrava ormai fatto per il giocatore dell' Udinese - infatti ha subìto un inaspettato, ... in quanto stabilitiun altro gruppo di lavoro. L'intenzione dell'Inter Nonostante questo ...Il testo è del 7 agosto e indica alle prefetture di disporre loimmediato degli interventi per ... In questo modo, il ministero dell'interno si pone in netto antagonismoi Comuni". Preoccupa ...... avevano visto un aumento importante di partecipazione che non si è fermato nonostante lo... Trai giovani soprattutto, come già sottolineato, ma anche in quello che possiamo definire showbiz...

Covid, la circolare: stop isolamento ma con i sintomi è consigliato restare in casa Sky Tg24

Una difficoltà dovuta, senza dubbio, anche alla frenata del Superbonus con il ridimensionamento e poi lo stop alla cessione del credito imposto dal governo Meloni. Per l’edilizia le ore di cassa ...Annuncio vendita Volvo V60 D3 Geartronic Business Plus usata del 2019 a Pordenone nella sezione Auto usate di Automoto.it ...