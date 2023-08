«Con lei “queer” è diventata una parola appassionante come “resilienza”» Tra lacrime e risate | Chiara Valerio ricorda Murgia – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 12 agosto 2023) «Ha fatto diventare lala”». Così, in una frase,riassume la collega e amica di lunga data Michela. In un commosso discorso che strappaa chi oggi era presente ai funerali alla Basilica di Santa Maria in Montesanto in piazza del Popolo a Roma, perre la scrittrice e attivista femminista, morta il 10 agosto pochi mesi dopo aver rivelato di avere un cancro ai reni.esordisce così: «È difficile parlare di lei al passato, così lo farò al futuro». L’autrice e conduttrice radiofonica va veloce con le parole, abbozzando nella mente di chi non la conosceva di persona ...