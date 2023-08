Con Draghi c’era l’inflazione | con Meloni entrino i clown

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 12 agosto 2023) Al direttore - Attenzione a fare profitti, potrebbero diventare extra.Michele Magno Attenzione anche ad attaccare la Bce, potrebbe ottenere risultati. Ieri, con poco senso del ridicolo, il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, ha scritto quanto segue: “Il governo precedente ci ha lasciatoall’11,8 per cento. Ora è al 5,9 per cento: dimezzata. E andiamo avanti”. Con, conescano gli elefanti,. Al direttore - Una donna di 43 anni è morta dopo uno sciopero della fame nel carcere di Torino. Da tre settimane non assumeva acqua, cibo e farmaci. Era invisibile, nessuno si era accorto di lei. E quindi nessun parlamentare è andato a trovarla. Sono stati 42 i suicidi dietro le sbarre ...