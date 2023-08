Como | controlli sul territorio | due persone denunciate a piede libero

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 agosto 2023) Milano, 12 ago. (Adnkronos) - La compagnia carabinieri di Cantù, nel comasco, ha eseguito una serie dirafforzati delche hanno visto impiegati i militari del Nor, della tenenza di Mariano Comense e delle 9 stazioni carabinieri in molti interventi che hanno portato a due denunce in stato di libertà e alla riconsegna al legittimo proprietario di uno scooter rubato. In particolare, i militari della stazione di Mozzate, a conclusione di una indagine, hanno denunciato in stato di libertà per minaccia, percosse e porto d'armi ed oggetti atti ad offendere un 42enne straniero, con precedenti di polizia. Durante una discussione alla stazione ferroviaria di Mozzate, avrebbe minacciato un 18enne, anche lui straniero, con una pistola ad aria compressa alterata con rimozione del prescritto tappo rosso. I militari di Mozzate, Fino Mornasco e ...