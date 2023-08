Combattimento Musk-Zuckerberg | Occhiuto | “Candido la Calabria per ospitare l’evento”

(Di sabato 12 agosto 2023) Ildi arti marziali miste in una gabbia (Mma) tra Elone Marksi terrà in Italia in una "location epica”, come ha annunciato lo stessoin un post su X (l'ex Twitter) rivelando di averne parlato con la premier e il ministro della Cultura e che entrambi hanno concordato per un luogo epico, aggiungendo poi solo la parola "gladiatore" in un successivo messaggio. Parole che hanno innescato una serie di ipotesi sulla location. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha confermato l'evento ma escluso la Capitale italiana, come inizialmente si poteva pensare dal post diche parlava “dell’antica Roma”. Ora in molti si interrogano sul lungo prescelto e fioccano anche candidature.

Occhiuto: "Candido la Calabria per ospitare l'evento" Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ha per esempio ammesso: "A me l'idea di un '' tra Elone Mark Zuckerberg, ..."A me l'idea di un '' tra Elone Mark Zuckerberg, da svolgersi in Italia in una location epica, piace davvero tanto. Potrebbe essere una bella occasione, alternativa e fuori dai soliti schemi, per ..."A me l'idea di un '' tra Elone Mark Zuckerberg, da svolgersi in Italia in una location epica, piace davvero tanto. Potrebbe essere una bella occasione, alternativa e fuori dai soliti schemi, per ...

Musk: "Il combattimento con Zuckerberg in una location epica". Sangiuliano: "L'evento non a Roma" RaiNews

”A me l’idea di un ‘combattimento’ tra Elon Musk e Mark Zuckerberg, da svolgersi in Italia in una location epica, piace davvero tanto. Potrebbe essere una bella… Leggi ...Lo stop di Zuckerberg arriva dopo il grande annuncio, ieri infatti Musk ha scritto su X di aver concordato con Meloni la location dell’incontro ...