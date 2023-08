Ilvi sottolinea che la quasi totalità dei contratti si trova già al di sopra della soglia di 7 - 9 euro, prevista come minimo legale dai recenti disegni di legge. La situazione attuale è quella ...... utile tutt'al più per riempire il palinsesto di una sera dei telegiornali diagosto. Resta il ... e cioè che aprirà una stagione di confronto (che sarà preceduta dal coinvolgimento del...... noi ci siamo, ma non c'è stata alcuna controproposta, il governo ha chiesto di coinvolgere il,... "Nulla di nuovo, siamo atra un remake della discussione in commissione e il question time del ...

Cnel, 'metà dipendenti con contratti scaduti da oltre 2 anni' - Ultima ... Agenzia ANSA