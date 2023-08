CM com – Fiorentina | Beltran è arrivato a Roma FOTO | Mercato

(Di sabato 12 agosto 2023) 2023-08-12 16:21:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Lucasin Italia. Il nuovo attaccante dellaè atterrato a, dove è stato raggiunto dalla stampa. “Sono molto contento, è un’opportunità importante per la mia carriera. Spero di essere presto in città per mettermi a disposizione dell’allenatore”, ha detto a Tg Rai Toscana. Sui social, laha pubblicato alcuneche ritraggono il giocatore con un cappellino e una sciarpa viola. La didascalia, dopo il malumore dovuto all’inserimento dellanella trattativa, è eloquente: “Lucasha scelto Firenze”. L’argentino è atteso al Franchi, sugli spalti, in serata per l’amichevole tra ...

Sui social, laha pubblicato alcune foto che ritraggono il giocatore con un cappellino e una sciarpa viola. La didascalia, dopo il malumore dovuto all'inserimento della Roma nella ...Secondo il Corriere Fiorentino , il principale indiziato è Tommaso Baldanzi dell'Empoli, su cui laaveva già fatto un pensiero quando Castrovilli era partito per Bournemouth.Commenta per primo Lucas Beltran è ad un passo dal passaggio ufficiale alla. L'attaccante in arrivo dal River Plate può raggiungere la squadra già oggi per l'amichevole contro l'OFI Creta , prevista per questa sera alle 20.

Fiorentina, arriva Beltran: oggi visite mediche e firma Calcio in Pillole

In sede di calciomercato sfuma un obiettivo per la Fiorentina del tecnico Vincenzo Italiano: l'ala destra Dodi Lukebakio è vicina all'approdo al Burnley ...Firenze, 12 agosto 2023 – Il sindaco di Firenze Dario Nardella risponde ai personaggi fiorentini che, attraverso una lettera, chiedevano di togliere gli alberi dal progetto di riqualificazione di via ...