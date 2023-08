Clermont-Monaco domenica 13 agosto 2023 ore 15 | 00 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 12 agosto 2023) Parte la Ligue1 e con essa il campionato del nuovotargato Huetter, tornato in sella dopo un anno sabbatico e l’esperienza in chiaroscuro sulla panchina del Borussia Monchengladbach. Il compito per il neo tecnico degli asemist sarà quello di riportare la squadra in Champions League, alzando l’asticella dopo la deludente gestione Clement. Pochissime le variazioni nell’organico rispetto alla scorsa stagione, con Koehn che InfoBetting: Scommesse Sportive e