Cina critica ordine esecutivo degli Stati Uniti | “Bullismo tecnologico”

(Di sabato 12 agosto 2023) (Adnkronos) – Il Presidente statunitense Joe Biden ha emanato unche vieta alle aziende americane gli investimenti innei settori tecnologici sensibili. La reazione cinese non si è fatta attendere: il MinisteroEsteri cinese ha condannato fermamente questa decisione, definendola un atto di anti-globalizzazione. Durante una conferenza stampa, il rappresentante del Ministero, Mao Ning, ha accusato glidi distorcere il concetto di sicurezza nazionale, sottolineando che la limitazioneinvestimenti delle aziende statunitensi insulla base della sicurezza nazionale è un atto che va oltre i limiti del concetto di sicurezza, trasformando in modo inaccettabile gli accordi commerciali in questioni politiche. ...

L'UE dipende fortemente dai Paesi terzi per le materie prime necessarie alla transizione energetica e alla trasformazione digitale. #EuropeDecoded ...Il presidente americano Joe Biden firma un ordine esecutivo nel quale limita la collaborazione tra USA e Cina nei settori della tecnologia.