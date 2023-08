Ciclismo | mondiali mountain bike | il britannico Pidcock vince l' oro nel cross country

La prova in linea maschile U23 deiin corso in Scozia ha premiato la resistenza di Axel Laurance: in fuga dai primi chilometri, il 22enne ha compiuto un colpo da maestro alzando le braccia al cielo sul traguardo di Glasgow. L'...Quinto posto per Lorenzo Milesi nella prova in linea U.23 aidia Glasgow. L'azzurro, che ha vinto l'oro nella gara a cronometro, è stato tra i protagonisti della corsa, vinta con lieve distacco dal francese Axel Laurance . Lo sprint per ...Pauline Ferrand - Prevot si conferma campionessa del mondo. Con una gara dominata sul tracciato di Glasgow, la francese conferma il titolo iridato nel cross country aidi mountain bike 2023. Seconda maglia iridata per lei nel giro di tre giorni, dopo aver vinto il titolo anche nello short track. Medaglia d'argento per l'altra transalpina Loana Lecomte e ...

Mondiali di ciclismo, Laurance oro nella prova in linea, Milesi quinto: segui la diretta streaming - Prova in linea U23: Milesi quinto, oro a Laurance - Prova in linea U23: Milesi quinto, oro a Laurance RaiNews

Glasgow, 12 ago. – (Adnkronos) – Tom Pidcock vince la medaglia d’oro nel cross country ai campionati del mondo di mountain bike di Glasgow. Il britannico, campione del mondo nel ciclocross e oro olimp ...Ai Mondiali di Glasgow il fuoriclasse olandese è caduto dopo neanche tre minuti dal via della gara di Mtb Cross Country ...