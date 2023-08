(Di sabato 12 agosto 2023) La pioggia è la principale protagonista di un Mondiale23 incertissimo in quel di Glasgow. Il percorso bagnatissimo fa danni dall’inizio alla fine e rende la corsa durissima. Ad imporsi è la Francia con, classe 2001 che l’anno prossimo passerà professionista con l’Alpecin-Deceuninck (a bissare dunque il titolo di Mathieu van der Poel). La prima fuga di giornata si è formata dopo una trentina di chilometri, con unattivissimo. Assieme all’azzurro altri sette attaccanti: Antoine Huby,(FRA), Jack Rootkin-Gray (GBR), Moritz Kretschy (GER), Trym Brennsaeter (NOR), Brody Mcdonald (USA) e Alastair Mackellar (AUS). Il plotone ovviamente, entrando nel circuito, non è riuscito ad organizzare un inseguimento. L’Italia, che fino a ...

Ciclismo, Mondiali 2023: trionfa Axel Laurance tra gli under 23, beffa per Lorenzo Milesi che chiude quinto OA Sport

Caduta di gruppo sulla strada in lastricato bagnata dalla pioggia ai Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023, dove la gara in linea Under 23 si rivela spietata per i corridori che finiscono a terra a più ...Il 19enne britannico è stato la rivelazione della cronometro dei Mondiali di ciclismo di Glasgow, conclusa al terzo posto ...