Ciclismo | Mondiale Under 23 | francese Laurance vince la prova in linea e Milesi quinto

Il presidente della Federazione ciclistica del Rwanda, Abdallah Murenzi, ha affermato nell'intervista con i media vaticani che l'Africa è pronta ad organizzare undi: lo farà ...Per 12 secondi il verbanese Filippo Ganna non è riuscito ad agguantare il terzo titolonella prova a cronometro elite ai Mondiali di. Porta quindi a casa un argento. La gara Sulle strade di Glasgow, dopo 47 chilometri molto duri, ad avere la meglio è stato il belga ......i Mondiali di. Una ricchissima decima giornata tra prove su strada, mountain bike e BMX. Alle 12:15, la sfida tra Inghilterra e Colombia valevole per i quarti di finale deldi ...

Quinto posto per Lorenzo Milesi nella prova in linea U.23 ai Mondiali di ciclismo a Glasgow. L'azzurro, che ha vinto l'oro nella gara a cronometro, è stato tra i protagonisti della corsa, vinta con li ...Glasgow, 12 ago. – (Adnkronos) – Axel Laurance vince la medaglia d’oro ai mondiali di ciclismo Under 23 di Glasgow nella prova in linea. Il francese si impone in solitaria, grazie ad uno scatto a poco ...