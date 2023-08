Ciclismo | Lorenzo Milesi dopo il quinto posto ai Mondiali | “Ho speso troppo | nel finale non avevo gambe”

(Di sabato 12 agosto 2023)ha provato strenuamente a prendersi un’altra medaglia nella categoria Under 23il successo nella prova a cronometro. A Glasgow ha provato a fare di tutto, entrando nella fuga del mattino che si è poi rivelata quella giusta, ma perdendo poi il treno giusto per giocarsi il successo, non seguendo lo scatto di Axel Laurance che andrà poi a vincere il titolo iridato. Non c’è collaborazione con gli altri, con l’azzurro del Team DSM che,essere stato sempre attivo ha provato anche lo scatto su Montrose Street per provare a prendersi almeno l’argento, ma senza riuscirci. Alla fine deve lottare in uno sprint, ma è solo, battuto dal portoghese Morgado e allo slovacco Svrcek. “Una gara dura sin dall’inizio – ha affermatoai microfoni di Rai Sport – ho ...

... eurosport.it, discovery+ 12.30 -su strada - Prova in linea uomini under 23 (Dario Igor Belletta, Nicolò Buratti, Francesco Busatto, Davide De Pretto,Milesi, Alessandro Romele); 15.Filippo Ganna ha conquistato la seconda medaglia di argento in questi Mondiali di, che ... Poteva correre tra gli under 23, controMilesi e compagnia, ha scelto di farlo contro i grandi,...Caffi; Bergamo: Museo delle storie di Bergamo; Bergamo: Orto botanico di BergamoRota; ... Museo della valle; Dongo: Museo della fine della Guerra; Magreglio: Museo delMadonna del ...

Mondiali - Lorenzo Milesi da urlo: oro nella crono! Demolisce la rampa di Stirling: rivivi il finale della cronometro Eurosport IT

Glasgow, 12 ago. - (Adnkronos) - Axel Laurance vince la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo Under 23 di Glasgow nella prova in linea. Il francese si impone in solitaria, grazie ad uno scatto a poco ...Quinto posto per Lorenzo Milesi nella prova in linea U.23 ai Mondiali di ciclismo a Glasgow. L'azzurro, che ha vinto l'oro nella gara a cronometro, è stato tra i protagonisti della corsa, vinta con li ...