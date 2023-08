Chi è il trombettista di Pieve di Soligo | il “fantasma” che suona di notte?

Leggi su cultweb

(Di sabato 12 agosto 2023) Ildidiè un musicista tuttora non identificato, che nell’estate 2023, ha fatto parlare di sé perché intorno alla mezzail “Silenzio” per poche decine di secondi e poi smette. Nel paese in provincia di Treviso, quello delè diventato un caso di cui si stanno occupando anche i media locali e nazionali. Alcuni abitanti ipotizzano che possa trattarsi di più musicisti, che a turno,no in diverse aree della cittadina. Di sicuro, è un musicista di talento e il livello qualitativo della sua esecuzione, non lascia dubbi sulla sua preparazione. Il branoto dal, spiega il Corriere del Veneto è il Silenzio, una composizione di origine incerta che ...