Chelsea - Liverpool | poche reti a Londra | pronostico e quote

Domenica alle 17.30 italiane, Stamford Bridge indossa subito l'abito delle grandi occasioni, con la super sfida. Debutto ufficiale di Pochettino sulla panchina dei londinesi, con Klopp che lancia i suoi all'assalto della capitale. Una rivalità incendiata nelle ultime ore dal mancato ...è una partita valida per la prima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici. Non poteva mancare un big match nella prima giornata della ...Commenta per primo Il duello tranon riguarda solo il nome di Moises Caicedo , ma anche quello di Romeo Lavia , centrocampista belga classe 2004 di proprietà del Southampton . Nonostante il giocatore sia vicino ai ...

Chelsea-Liverpool è una partita valida per la prima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici.Il duello tra Chelsea e Liverpool non riguarda solo il nome di Moises Caicedo, ma anche quello di Romeo Lavia, centrocampista belga classe 2004 di proprietà del Southampton. Nonostante il giocatore si ...