Chelsea-Liverpool domenica 13 agosto 2023 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma tra Blues e Reds. Tutto pronto allo Stamford Bridge per il fischio d'inizio di-...Nella Ligue 1 si è già aperto il programma con il 3 - 2 del Brest sul Lens mentre in Premier League spicca alle ore 17.30. Nella Liga esordio stagionale del Barcellona che alle 21.Alle 17.30, una grande classica d'Inghilterra:. Gli ultimi scontro sul mercato - leggasi Caicedo - hanno infiammato i giorni che ci hanno avvicinato a questo incontro che rischia ...

Chelsea-Liverpool, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma tra Blues e Reds.Chelsea e Liverpool scendono in campo alle 17.30 per la prima giornata di Premier League. Subito un big match per Blues e Reds, grandi deluse della scorsa stagione e protagoniste del caso di mercato ...