Che sfida tra Juve e Inter | sorpasso di Giuntoli | un Big in bianconero

Leggi su rompipallone

(Di sabato 12 agosto 2023) Il Derby d’Italia infiamma il calciomercato: è testa a testa traed. Ma la mossa diha spiazzato i nerazzurri.ntus sino ormai da oltre un secolo. Battaglie epiche, sfide memorabili, una rivalità che si rinnova di anno in anno e che non smette di affascinare i tifosi di tutto il mondo. Il Derby d’Italia è molto più che la storia di una rivalità sportiva tra due club, quanto piuttosto la rivalità tra due modi completamente diversi di vivere il calcio, la contrapposizione tra due città – Torino e Milano – a loro volta iconiche, complementari e differenti.edperò non sino solo in campo. In questa torrida estate, impazza il calciomercato. E le due squadre si stanno affrontando senza ...