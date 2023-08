CdS – accordo con la Juve | le cifre e i dettagli

(Di sabato 12 agosto 2023) 2023-08-12 09:40:45 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: ROMA – Una maratona per Rovella e Pellegrini, in dirittura d’arrivo a Formello.in vista e qualche altra ora di attesa, perché il mercato non esclude sorprese e Lotito ancora meno. Terzino sinistro e mediano, Sarri aspetta il doppio colpo per avviarsi verso il debutto di Lecce, domenica prossima, con la squadra al completo o quasi. Niente blitz di Fabiani, ma giovedì il suo assistente Alberto Bianchi è stato spedito dalla Lazio alla Continassa (con gli agenti di Pellegrini) per trattare con Giuntoli e Manna. Quarantotto ore ad altissima intensità e i momenti di distanza, dentro la trattativa, ci sono stati eccome, come testimoniano agenti e società, tuttavia interessate a concludere l’operazione, conciliando reciproci interessi. Ieri sera Lazio e ...

Per i monopattini si attende un decreto attuativo più dettagliato da parte del Mimit incon ... Altre modifiche alTra i provvedimenti votati ieri ci sono anche alcune modifiche al Codice ...- 'Il rinnovo di Osimhen non si sblocca e la situazione è tesa' scrive l'edizione odierna del ... il manager dell'attaccante, non sono state sufficienti per trovare unsul rinnovo, capitolo ...12 bis, dele 91 mila euro per trasferimento dalla Regione Toscana conseguente all'con Upi per il notiziario web denominato 'Muoversi in Toscana info'. Le entrate extratributarie passano ...

CDS - Accordo quinquennale tra il Napoli e Gabri Veiga, pronto un ... Napoli Magazine

Erdis e Università trovano l’intesa per il rinnovo degli impianti elettrici e antincendio. Sarà affittato l’hotel Piero della Francesca ...(Tutto Napoli) Il Napoli a prescindere si è portato avanti e ha deciso di affondare il colpo per lo spagnolo: accordo con il club galiziano ad un passo sulla base di una parte fissa da 32 milioni di ...