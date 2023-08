Castiglion Fiorentino | uno sguardo al Vintage Festival

Lo scorso febbraio l'inaugurazione aThe Restaurant Man di Masterchef all'anteprima del Vintage Festival - Stasera si esibisce acon la band La Terza Classe_ 'Conosco bene Arezzo per il suo vino e per gli amici Pau & company'Con 'The Restaurant Man' arisuoneranno le inconfondibili sonorità ...

Castiglion Fiorentino, ludoteca abilitativa Peter Pan: “buon... Sr 71

Arezzo, 12 agosto 2023 – L o scorso febbraio l’inaugurazione ed oggi, a distanza di qualche mese, l’amministrazione comunale tira un piccolo ma significativo bilancio dell’attività della Ludoteca ...Ferragosto in Toscana inizia alle 4.45 con il concerto all'alba di Simone Graziano nel borgo di Mont’Alfonso e si conclude alla sera con lo spettacolo di fuochi d'artificio all'isola di Capraia e sul ...