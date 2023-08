Caso Samardzic - Inter | sentenza in diretta | ' È brutto | salta tutto'

" Calciomercato.itUna situazione davvero surreale che arriva dopo aver già effettuato le visite mediche per conto dell'Inter nei giorni scorsi. L'Inter è, chiaramente, indispettita e non ha ...17 L'Inter piazza due colpi, uno in entrata e uno in uscita, sull'esterno sinistro. Dopo ilLazar, ancora aperto e in via di sviluppo , il club nerazzurro ha ceduto all'Union Berlino Robin Gosens , esterno ex Atalanta, per 15 milioni bonus compresi. PRESO CARLOS AUGUSTO - Con ...Ilieri ha vissuto momenti di tensione altissima, al punto che la corda stava per spezzarsi. Storia di commissioni, di cambi di agente e di situazione estranee e non legate alla ...

Caso Samardzic, la rabbia social degli interisti: "Ancora giochini di soldi... Che caduta di stile" La Gazzetta dello Sport

Dopo il giallo della mancata firma del giocatore per i nerazzurri spunta un possibile interesse di Juve e West Ham ...Ieri doveva essere il giorno della firma di Samardzic con l’Inter, invece si è trasformato in un clamoroso stop che rischia di mettere a rischio l’operazione. C’è… Leggi ...