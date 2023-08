(Di sabato 12 agosto 2023) È scappatotutelare di, dove era in libertà vigilata per l'della sua compagna, e si è recato a Genova dove hato undell'ospedale Galliera. È successo ieri mattina, protagonista della vicenda, come racconta Primocanale, è Renato Valboa, 57 anni, che nel 2009 uccise a Napoli la compagna Florinda De Martino a colpi di accetta.

Un uomo di 57 anni anni che uccise a Napoli nel 2009 è scappato da una comunità diper arrivare a Genova dove ha minacciato i medici dell'ospedale Galliera. In appello era statoa dieci anni da trascorrere in un ospedale psichiatrico perché ritenuto incapace di ......a dieci anni da trascorrere in una clinica psichiatrica poiché ritenuto incapace di intendere e volere. Era ospite di Villa San Francesco di Cancello ed Arnone (in provincia di, ......era statoa dieci anni da trascorrere in un ospedale psichiatrico perché ritenuto incapace di intendere e volere. Valboa era ospite di Villa San Francesco di Cancello ed Arnone (, ...

Caserta, condannato per omicidio fugge dalla comunità e minaccia un medico Sky Tg24

E’ successo al pronto soccorso del Galliera, protagonista un uomo in libertà vigilata dopo l’omicidio della compagna ...Scappa dalla comunità tutelare di Caserta dove era in libertà vigilata per l'omicidio della sua compagna e arriva a Genova dove minaccia i medici dell'ospedale Galliera. E' successo ieri mattina. (ANS ...