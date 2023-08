Caro prezzi | in autunno arriverà la stangata

La Presidente del Lavoro che pure ha ricordato, non senza compiacimento, i progressi dell'Italia nella difficile guerra all'inflazione e nel contenimento delvita e dei, ha richiamato un ...... che dovrebbe individuare la giusta formazione deie garantire la trasparenza per ... meno, per il consumatore sempre più alle prese con una tracciabilità deficitaria. Insomma, con minori ...Per acquistare ortaggi, le famiglie italiane hanno speso nel 2022 il 4,7% in più a causa dell'inflazione e dei cambiamenti climatici, mentre l'incremento è stato del 2,7% per gli acquisti ...

Prezzi, Assoutenti: "In arrivo stangata d'autunno" Adnkronos

Quanto peserà il caro prezzi nei prossimi mesi Le voci più a rischio aumenti alimentari, scuola, auto e, naturalmente, mutuo ...Organizzare una vacanza è diventata una missione davvero ardua per i turisti italiani e non solo. Trovare un biglietto, senza passare giornate intere davanti lo schermo di un pc o in ...