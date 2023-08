Caro prezzi | in arrivo stangata d' autunno

(Di sabato 12 agosto 2023) Roma, 12 ago. (Adnkronos) - Al ritorno dalle vacanze estive gli italiani si ritroveranno ad affrontare unad'in media pari a +1.601 euro a famiglia. Lo afferma Assoutenti, che ha realizzato uno studio sulle spese che attendono le famiglie a partire dal prossimo settembre fino a fine anno, prendendo in esame 5 voci di spesa: alimentari, scuola, mutui, benzina e ristorazione. La prima voce che interesserà gli italiani di rientro dalle ferie estive è quella legata all'alimentazione, con frigoriferi e dispense che dovranno essere riforniti. Oggi i prodotti alimentari nel loro insieme costano il 10,7% in più rispetto allo scorso anno, un trend che se dovesse confermarsi anche nei prossimi mesi porterebbe la spesa per cibi e bevande di una famiglia tipo a salire nel periodo settembre-dicembre di ben +205 euro rispetto allo stesso periodo ...

i prezzi sulle autostrade precedenti (quelli relativi a giovedì) erano in ... in un'intervista a La Stampa, che il problema del prezzo benzina 'non riguarda i gestori'. 'La ... altissimi anche a Olbia (2,349 euro la verde, 2,249 euro il diesel) e Arbus (2,222 euro al ...

Più caro anche spostarsi in auto: considerati i prezzi medi mensili dei carburanti forniti dal Mase, nel periodo settembre-dicembre 2022 il prezzo della benzina si è attestato a una media di 1,679 ...