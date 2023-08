Carlos Augusto | la nuova scommessa dell’Inter | conviene comprarlo al Fantacalcio? Possibile costo e quanti gol può segnare

(Di sabato 12 agosto 2023) Il corteggiamento durava ormai da tempo, ma solamente oggi è arrivato il nero su bianco.è ufficialmente un giocatore. Il terzino sinistro brasiliano classe 1999, che nella passata stagione con la maglia del Monza ha impressionato nella sua stagione di esordio in serie A, nella giornata odierna ha ufficializzato il suo accordo con la società nerazzurra. Le cifre. Il laterale sinistro brasiliano vestirà la magliaper una cifra di circa 15 milioni di euro complessivi tra prestito oneroso e parte fissa da pagare nella prossima stagione. La trattativa che bolliva in pentola da diverso tempo è stata sbloccata grazie alla cessione di Robin Gosens. Lex atalantino, infatti, è approdato all’Union Berlino e ha salutato la squadra allenata da mister Simone Inzaghi dopo una parentesi con pochi ...

