Carlos Augusto all'Inter | Galliani | 'C'erano altre squadre ma lui voleva i nerazzurri' VIDEO

L'Inter ha trovato l' accordo con l'Union Berlino per il traferimento di Robin Gosens , così può andare con forza sul sostituto:del Monza . Ed infatti nel tardo pomeriggio di oggi, è ...Commenta per primo Il Monza ha diffuso la lista dei convocati per la gara di Coppa Italia di domani contro la Reggiana: non c'è, per il quale si sta concretizzando il passaggio all'Inter. TUTTI I DETTAGLI DELLA TRATTATIVA 4 Izzo, 5 Caldirola, 6 Gagliardini, 7 Machin, 10 Caprari, 11 F. Carboni, 13 Pedro Pereira, ...Contestualmente l'Inter, che già da tempo ha individuato il sostituto ideale in, ha chiuso con il Monza per l'esterno brasiliano che si trasferisce in nerazzurro in prestito con ...

Calciomercato Monza: Carlos Augusto escluso dalla lista dei convocati per il match contro la Reggiana dal tecnico Raffaele Palladino ...Le parole dell'ad del Monza: "Abbiamo fatto, sì. Abbiamo raggiunto l'accordo con le società, ora firmerà il giocatore: era un suo desiderio" ...