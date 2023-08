Carceri | Serracchiani | ' non sono priorità Governo | visita Nordio non basta'

(Di sabato 12 agosto 2023) Roma, 12 ago. (Adnkronos) - "Lanon, è urgente intervenire ma il carcere non sembra unaper questo. Il ministroha infatti bocciato tutti i nostri emendamenti sul carcere, primo fra tutti quello che rimedia ai tagli al Dap fatti in legge di Bilancio e quello sul personale amministrativo Uepe". Lo afferma Debora, responsabile Giustizia del Pd, dopo ladel ministro della Giustizia, Carloal carcere di Torino, che ha visto il suicidio di due donne nelle ultime 48 ore. "Il ministro torna a parlare di caserme ma intanto -prosegue l'esponente Dem- è stata abbandonata l'edilizia penitenziaria con la bocciatura del Fondo per l'edilizia e architettura penitenziaria che abbiamo proposto più volte. ...

...che operano nelle, ed abbandonando i detenuti fragili a loro stessi': è quanto dichiarano i deputati Pd in Commissione Giustizia di Montecitorio Federico Gianassi, Deborae ...Così Debora, responsabile Giustizia nella segreteria Nazionale del Partito democratico. "I professori universitari - spiega la deputata dem - come noto sono pubblici dipendenti a tutti ......che operano nelle, ed abbandonando i detenuti fragili a loro stessi': è quanto dichiarano i deputati Pd in Commissione Giustizia di Montecitorio Federico Gianassi, Deborae ...

Carceri: Serracchiani, 'non sono priorità Governo, visita Nordio non ... La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 12 ago. (Adnkronos) - "La visita non basta, è urgente intervenire ma il carcere non sembra una priorità per questo Governo. Il ministro Nordio ha infatti bocciato tutti i nostri emendamenti sul ...