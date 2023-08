Terzo caso di suicidio in poco più di 24 ore. Dopo le due detenute che si sono tolte la vita nel carcere Le Vallette di Torino, un altro caso nella prigione di Rossano, in provincia di Cosenza, dove ...commenta Nelleitaliane è ormai emergenza, con tre morti in due giorni: dopo le due detenute morte venerdì ... E ha chiarito: 'Costruire un carcereè costosissimo, è impossibile sotto il ...Costruire un carcereè costosissimo e impossibile sotto il profilo temporale. Quella di oggi ... ma riteniamo che il problema dellenon sia legato solo alla riduzione del sovraffollamento,...

Carceri: nuovo suicidio nel cosentino. Denuto di 44 anni si impicca TGLA7

Terzo caso di suicidio in poco più di 24 ore. Dopo le due detenute che si sono tolte la vita nel carcere Le Vallette di Torino, un altro caso nella prigione di Rossano dove si è tolto la vita, impicca ...Il ministro della Giustizia Carlo Nordio si reca nel carcere delle Vallette all'indomani della tragica morte di due detenute nel penitenziario alle porte di Torino nel giro di 24 ore. I carcerati hann ...