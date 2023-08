Carceri | Gasparri | ' contro sovraffollamento applicare norme vigenti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 agosto 2023) Roma, 12 ago. (Adnkronos) - "Intento lodevole quello del ministro della Giustizia Nordio che vuole combattere ilcarcerario. Ma non basta parlarne soltanto a ridosso di Ferragosto, quando questi temi per le visite di rito tornano di attualità. Bastale leggi che già ci sono. Non serve nessuna innovazione". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio, vicepresidente del Senato. "Da decenni, ad esempio, è in vigore -ricorda l'esponente azzurro- una norma che consente di far scontare pene alternative presso le comunità terapeutiche ai detenuti tossicodipendenti che abbiano riportato anche condanne fino a sei anni. Questa norma viene usata pochissimo. Per inerzia della magistratura, per un mancato funzionamento della burocrazia, per la complessità delle procedure. Non c'è bisogno di fare una nuova ...