Carcere differenziato e vecchie caserme | la trita e ritrita ricetta di Nordio per i detenuti

(Di sabato 12 agosto 2023) Il Guardasigilli in visita a Le Vallette dopo la morte di due detenute. Ricognizione con la Difesa per trovare le. Dall'autunno in cantiere nuove assunzioni (ma non bastano). I sindacati: "Minestra riscaldata, ci convochi": I garanti: "Servono misure urgenti"

Il Guardasigilli in visita a Le Vallette dopo la morte di due detenute. Ricognizione con la Difesa per trovare le caserme. Dall'autunno in cantiere nuove ...Nordio va a Torino, dopo il suicidio di due detenute, e lancia una proposta interessante per combattere il sovraffollamento delle carceri: l'utilizzo di caserme dismesse come istituti di pena aggiunti ...