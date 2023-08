(Di sabato 12 agosto 2023) Due donne morte in un solo giorno nell'inferno del. Due tragedie consumatesi all'interno delle mura delle Vtte a Torino: una donna si è suicidata e un'altra reclusa si è lasciata morire ...

Era ristretta in un'area della sezione femminile riservatarecluse con disagi psichici e problemi di comportamento. Verso le 3 della scorsa notte il suo cuore ha smesso di battere. Inutile l'...prossime politiche...". Retroscena - bomba, Pier Silvio in campo: cosa trapela Poi la crisi ... La corsa per le europee è un: ogni partito va da solo, gli scenariGiàprese con la ricerca di un attaccante, l'Inter deve fare i conti anche con la vicenda Samardzic ... Punti chiave 10:01 Bayern, ufficiale l'arrivo di Kane 09:16 Inter,Samardzic 09:14 Al ...

Caos alle Vallette: due detenute si uccidono in poche ore. Il ministro Nordio in visita al carcere Tiscali Notizie

Le condizioni disumane del penitenziario torinese erano state più volte segnalate, perfino il sindacato di Polizia parla di situazione 'in ebollizione' ...L'Inter ha trattato con dei rappresentanti non ufficiali di Lazar Samardzic: ecco perché è scoppiato il caso attorno al giocatore.