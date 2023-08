Canone RAI | come richiedere il rimborso direttamente all’ENEL

(Di sabato 12 agosto 2023) Tutti i contribuenti che hanno versato erroneamente ilRAI possonoil. Eccofare. Una delle tasse più odiate dai contribuenti italiani è ilRAI, un’imposta che deve essere pagata da tutti coloro che detengono apparecchi atti a ricevere radioaudizioni televisive. Chiunque sia in possesso di un apparecchio televisivo è obbligato al pagamento delRAI.auspicato dal governo Renzi, ilRAI viene corrispostoin bolletta energia elettrica, a partire dall’anno 2016. La normativa vigente prevede dei casi di esenzione dal pagamento delRAI in bolletta, ma non tutti i contribuenti ne sono al ...

... diverse lettere alla commissione Europea per illustrare la criticità del fondo per il pluralismo e invitare a finanziare interamentecon le risorse derivate da. Nel 2017/2018, in qualità ..."Poi c'è il tema del: l'obiettivo rimane " e lo confermo - , nei prossimi mesi e nei prossimi anni, pesare sempre di meno sulle tasche dei cittadini". Anche sul tema della tassa sugli ...C'è poi il tema del, l'obiettivo rimane quello di pesare sempre di meno sulle tasche dei cittadini". Un altro tassello riguarda l' università di Medicina , stop al numero chiuso: "Confermo ...

Canone Rai dalla bolletta al cellulare, il governo studia la riforma Il Sole 24 ORE

Funerali laici questa mattina al Verano per Riccardo Laganà morto nel cuore della notte per un malore improvviso. Aveva appena 48 anni. Reazioni di cordoglio e di vicinanza alla famiglia del Consiglie ...Il Canone RAI, una tassa annuale per la detenzione di apparecchi televisivi in Italia, ha subito diverse modifiche nel corso degli anni. Dal 2016, il Canone RAI ...