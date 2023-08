Cani aggressivi al Monterosso | «Azzannato il mio labrador»

Leggi su ecodibergamo

(Di sabato 12 agosto 2023) IL FENOMENO. Giovedì 10 agosto in via Quintino Alto a Bergamo l’animale è stato aggredito da un pastore tedesco: multato il proprietario. «E dieci giorni fa il cane di mia nipote è stato aggredito da un molosso in viale Giulio Cesare».