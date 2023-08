Cancelo Barcellona | si riapre tutto | è l’obiettivo numero uno

(Di sabato 12 agosto 2023), siper l’arrivo del portoghese ai blaugrana: è luiuno Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, ilha riallacciato i contatti per l’arrivo di Joaoin blaugrana, visto anche che per Guardiola il portoghese è ormai fuori dal progetto. Xavi lo considera un obiettivo prioritario e nei prossimi giorni si andrà avanti per trovare un accordo definitivo.

che insiste anche per Joao, rientrato dal prestito al Bayern Monaco e desideroso di accasarsi in Spagna. Il giocatore vede nella squadra di Xavi la meta giusta e spinge per la ...Commenta per primo Un portoghese tira l'altro. Oltre al terzino destro Joao, ilha chiesto in prestito al Manchester City anche il centrocampista offensivo Bernardo Silva .Gundogan è passato a parametro zero al, che con la stessa formula ha preso Inigo Martinez. Xavi può ottenereda Guardiola, ma perderà Kessié (all'Al - Alhi) e Dembelé, destinato al ...

Il Barcellona è alla ricerca di rinforzi: i blaugrana sono pronti a riprendere i contatti col Manchester City per Joao Cancelo ...L’Arabia pigliatutto è pronta a gonfiarsi il petto e mostrarsi al mondo con le sue star scritturate per le loro ultime recite di carriere gloriose. Ma il meglio del meglio resta sempre lei, la Premier ...