Camion del servizio rifiuti in fiamme | Vigili del Fuoco al lavoro

(Di sabato 12 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIncendio questa mattina di unche trasportava. Il fatto è accaduto intorno alle 4 e 30 circa, nel Comune di Sant’ Angelo a Cupolo, nella frazione Panelli. Sono aldelper spegnere il rogo che ha interessante il pesante mezzo. Il conducente, mentre effettuava il solito giro programmato per la raccolta di, si è accorto del fumo che fuoriusciva dal vano motore. Fermato subito il mezzo ha cercato di intervenire, ma poi ha chiesto l’intervento deidel. Nessuno è rimasto ferito. Secondo le prime risultanze della ricerca delle cause del rogo, i caschi rossi tenderebbero ad escludere l’ipotesi dell”atto doloso. Sono tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento. ...

Confini chiusi,bloccati. PUBBLICITÀ I paesi dell' Ecowas , la comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, hanno sigillato le frontiereNiger : è una delle sanzioni contro la giunta militare al ...Ma le merci devono essere trasportate lì su rotaia e. In precedenza, l'esercito ucraino ha ... Esportazioni di grano, accordo tra Ucraina e Croazia per l'uso dei porti Accordograno, segnali ...Su Twitter il vice presidenteConsiglio e ministro degli Esteri, AntonioTajani, scrive che 'gli ... Ho preso il mio passaporto, il mio cane e il mio, e stavamo uscendo dal vialetto' quando è ...

Sensori angolo cieco: linee guida Comune di Milano per i camion SicurAUTO.it

Possibile intervento militare da parte dei Paesi dell'Africa occidentale e sanzioni economiche: ma la giunta militare al potere in Niger non cede View on euronews ...SAMTE, OK A BILANCIO. MAURO AMMINISTRATORE UNICONino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, ha sottolineato in una dichiarazione la sua soddisfazione per l’approvazione del Bilancio da par ...