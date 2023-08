Calendario Europei nuoto U23 oggi | orari 12 agosto | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 12 agosto 2023), sabato 12, seconda giornata degliU23 didi scena a Dublino (Irlanda). Una competizione dalle caratteristiche “Open” in cui non vi saranno solo compagini del Vecchio Continente. Allo Sport Ireland National Aquatic Centre è prevista la partecipazione di una squadra per ciascuno degli altri continenti abitati (Nord America, Sud America, Oceania e Asia). Un elenco che include, tra gli altri, gli Stati Uniti. La manifestazione prevede batterie e finali di tutte le gare individuali sotto i 400 metri, con finali a tempo per le gare individuali dai 400 metri in su. Previste solo due staffette: una staffetta 4×100 mista mixed e una staffetta 4×100 sl mixed. Inoltre, quest’, vi sarà anche la sfida delle Skin Race sui 50 stile libero, gare a eliminazione. Vedremo in azione, per ...