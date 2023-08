Calenda vs Salvini | “Chi non ha mai lavorato non dovrebbe fare il ministro”

(Di sabato 12 agosto 2023) (Adnkronos) – "Forse per legge bisognerebbe stabilire che uno che non ha maiin vita sua fuori (e dentro) la politica non puòil. E comunque non uno che spiega il progetto del ponte sullo stretto con Topolino, senza neppure leggerlo!". Così Carloin un tweet in risposta alle dichiarazioni di Matteosul salario minimo. "Sentodire che il salario non si impone per legge. Per legge si tassano i margini delle imprese, causando ricadute su correntisti e investitori, si blocca la concorrenza nel settore aereo, si salvaguardano le rendite di posizione di tassisti e balneari. Però per legge non si può". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

