Calenda si smarca da Schlein e Conte | Incontro con molta tecnica

(Di sabato 12 agosto 2023) Sessanta giorni, di qui alla manovra, per trovare "soluzioni efficaci" e "insieme". Questo è quanto emerso dopo il vertice sul salario minimo a Palazzo Chigi tra il premier Giorgia Meloni e i leader delle opposizioni. Il Presidente del Consiglio, che non crede che la misura possa risolvere il problema dei salari bassi e del lavoro povero, ha rilanciato proponendo di dare al Cnel la regia di un lavoro approfondito per arrivare a una proposta di legge "che affronti una materia così ampia nelle sue complessità". Il faccia a faccia di ieri è stato commentato da Carlo, che ha rilasciato un'intervista a La Stampa. "È stato unimportante, molto importante. Nessuno ha sbattuto la porta in faccia agli altri. Sul salario minimo la presidente del Consiglio ha fatto rilievi solo di merito e noi abbiamo risposto nel merito. Una ...