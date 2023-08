Ha detto: 'Gentile Ministro, i monumenti italiani rappresentano la nostra storia e la nostra identità. Usarli per assecondare le bizzarrie di due miliardari che vogliono darsele in ...invece la Lega, in una nota al termine del confronto. SCHLEIN: "ASPETTIAMO PROPOSTA MA ...: "PRIMO PASSO IN DIREZIONE GIUSTA" Di un "primo passo nella giusta direzione" parla anche il ......la Schlein e la colloca "nel Paese delle meraviglie". Nicola Fratoianni sottolinea come le opposizioni non avanzeranno una "proposta alternativa". Carlo, a sorpresa, plaude all'...

Calenda attacca Sangiuliano: “Faccia il ministro della Cultura, non il valletto di Elon Musk” Globalist.it

Il leader di Azione Carlo Calenda è stato durissimo e si è rivolto a Sangiuliano, l’improbabile ministro della cultura che ne ha infilata una dietro l’altra e che De Luca ha chiamato il ministro delle ...Il Ceo di Tesla: “Ho parlato con Meloni, il match avrà come scenario l’antica Roma”. Ma destra e sinistra lo attaccano ...