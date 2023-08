Caldo asfissiante e qualche temporale? La verità sul meteo di Ferragosto

(Di sabato 12 agosto 2023) Si alzano le temperature sull'Italia nei prossimi giorni. L'aggiornamento sulle previsioniè fornito dal sito 3b.com che spiega come “già nel corso del weekend l'anticiclone africano avrà alzato la testa e si farà sentire anche sull'Italia, ma dall'inizio della prossima settimana e dunque, per il ponte di, diverrà ancor più predominante. La prevalente stabilità atmosferica sarà accompagnata infatti da un rialzo delle temperature con ilche si farà abbastanza intenso, anche se non raggiungeremo le temperature localmente eccezionali di luglio”. Ma il portale annuncia che parte dell'Italia avrà un clima instabile: “L'arco alpino è destinato ad essere lambito dalle code dei fronti atlantici in scorrimento a latitudini più settentrionali, con la formazione di temporali di calore nelle ...

... l'Allianz Stadium, davanti ad un nutrito pubblico di 20mila appassionati tifosi in un pomeriggio difortunatamente non. La partita, Juventus Black contro Juventus White, ovvero la ...- - > Il contingente italiano scout, trasferito al sicuro, continua le attività del Jamboree 2023 dopo l'allarme meteo - Federazione italiana dello scautismo . Prima il. Poi l'allarme tifone. È segnato dal clima "pazzo" il Jamboree 2023, il raduno mondiale degli scout ospitato in questa edizione dalla Corea del Sud dove è iniziato il 1° agosto. Ma ...... " Riscaldamento Locale " di Manuel Vitali, commedia grottesca su un mondo colpito da unsempre più, Real Guadagna di Laura D'Angeli e Giusi Restifo, documentario sul senso di ...

Meteo, anticiclone africano e caldo asfissiante come a luglio La verità su Ferragosto Il Tempo

Vediamo quale sarà il meteo per la prossima settimana e soprattutto per la giornata di Ferragosto, nessuno se lo sarebbe aspettato ma pare non ci siano buone notizie per gli italiani.ll caldo africano sta nuovamente per arrivare con temperature elevate e torride. Vediamo come fronteggiarlo con metodi ormai noti.