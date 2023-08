Calciomercato Torino | Vlasic e non solo | uno di questi sarà il nuovo trequartista

Leggi su calcionews24

(Di sabato 12 agosto 2023)e non: ecco una lista di nomi dai quali uscirà ildei granata Come scrive Tuttosport, ilandrà presto alla ricerca di unda regalare al tecnico Ivan Juric, al quale non può certamente bastare il ritorno di Nikola. Il club granata ha una lista di nomi dalla quale poter scegliere il prossimo acquisto: si va dal ritorno di Miranchuk a quello di Praet, passando nel mezzo per Malinovskyi (che si è comunque complicato), Barrow e lo svincolato Roberto Pereyra.