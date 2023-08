Calciomercato Roma | Matic e Paredes | ultime news

(Di sabato 12 agosto 2023) (Adnkronos) – Nemanjavia, Leandrosi avvicina alla. Lenotizie disegnalano novità per il centrocampo della, 35 anni, pare ormai destinato a passare al Rennes. L'ex giocatore di Chelsea e United dovrebbe passare al club francese per una cifra di circa 3 milioni di euro, come riferisce Sky Sport. Per il centrocampo a disposizione di José Mourinho salgono le quotazioni di Leandro: l’argentino, reduce da una deludente stagione alla Juventus, non rientra nel progetto del Psg. La, da Parigi, attende anche il portoghese Renato Sanches. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate

Novità per il centrocampo dellaNemanja Matic via, Leandro Paredes si avvicina alla. Le ultime notizie disegnalano novità per il centrocampo della. Matic, 35 anni, pare ormai destinato a passare al Rennes. L'ex giocatore di Chelsea e United dovrebbe passare ...Lucas Beltran è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina . L'attaccante argentino nel primo pomeriggio di sabato è atterrato all'aeroporto diFiumicino per iniziare la sua esperienza in maglia viola. Dopo aver raggiunto Firenze per sottoporsi alle visite mediche che sono iniziate poco dopo le 18 , una volta terminate raggiungerà l'...Punti chiave 17:17, accordo con il Rennes: Matic in Francia 15:43 Beltran arrivato a Firenze 13:27 Inter, Carlos Augusto a un passo 12:55 Inter, accordo con l'Union Berlino per Gosens 12:31,...

Calciomercato Roma, Mourinho sogna Lukaku: Abraham al Chelsea Footballnews24.it

Novità importanti per il futuro del top player: colpo decisivo in Serie A, chiusura immediato dopo la cessione dell'ultim'ora ...Non ci sono intoppi particolari, solo i tempi richiesti da una doppia operazione onerosa e importante. Nicolò Rovella e Luca Pellegrini saranno due giocatori della Lazio, non ci sono ...