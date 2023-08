Calciomercato Roma | Matic e Paredes | ultime news

(Di sabato 12 agosto 2023) Novità per il centrocampo dellaNemanjavia, Leandrosi avvicina alla. Lenotizie disegnalano novità per il centrocampo della, 35 anni, pare ormai destinato a passare al Rennes. L’ex giocatore di Chelsea e United dovrebbe passare al club francese per una cifra di circa 3 milioni di euro, come riferisce Sky Sport. Per il centrocampo a disposizione di José Mourinho salgono le quotazioni di Leandro: l’argentino, reduce da una deludente stagione alla Juventus, non rientra nel progetto del Psg. La, da Parigi, attende anche il portoghese Renato Sanches. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

