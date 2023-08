Calciomercato oggi 12 agosto | tutte le trattative | gli acquisti | le cessioni Carlos Augusto all’Inter

(Di sabato 12 agosto 2023) Siamo ormai a una settimana esatta dal via ufficiale della nuova stagione (si inizierà sabato prossimo, il 19con gli anticipi delle ore 18.30 tra Frosinone e Napoli e tra Empoli e Verona) e ilestivo in vista della Serie A 2023-2024 entra sempre più nel vivo. Le squadre si stanno muovendo in maniera sempre più decisa e concreta sui rispettivi obiettivi, conche si fanno sempre più febbrili. Anche nella giornata odierna qualcosa di importante è successo, ma tutto viene monopolizzato dal caso-Samardzic che sembra avere frenato in entrata. Nerazzurri che, però, hanno messo nero su bianco con, salutando Gosens. Andiamo a scoprire, squadra per squadra, le novità delle 20 squadre ...

Commenta per primo Riparte la Liga , che dopo Almeria - Rayo Vallecano e Siviglia - Valencia di ieri sera, è proseguitacon Real Sociedad - Girona (gol di Kubo e Dovbyk per l'1 - 1 finale) e Las Palmas - Maiorca nel pomeriggio. Ora è giunto il tempo di tornare in campo anche per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, ...I DETTAGLI - Il Bayern Monaco - dal quale i nerazzurri hanno appena preso Sommer - ha ufficializzatol'arrivo di Harry Kane: dopo due anni di pressing il Tottenham si è convinto a farlo partire -...Nemanja Matic via, Leandro Paredes si avvicina alla Roma. Le ultime notizie disegnalano novità per il centrocampo della Roma. Matic, 35 anni, pare ormai destinato a passare al Rennes. L'ex giocatore di Chelsea e United dovrebbe passare al club francese per una ...

Il Bologna sarebbe al lavoro per portare fra le proprie fila Cade Cowell: il DS Sartori starebbe continuando a trattare con il San Jose Earthquakes ...Da giorni Matic non si allenava con il resto del gruppo. La Roma ha trovato la miglior soluzione accettando l'offerta del Rennes ...