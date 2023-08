Calciomercato Napoli | Gabri Veiga in arrivo? Ultime news

(Di sabato 12 agosto 2023) (Adnkronos) – Ilsulle tracce di. I campioni d'Italia inseguono il 21enne centrocampista del Celta Vigo, che potrebbe arrivare in azzurro per circa 36 millioni di euro. "ha una clausola e può andare via. Lui è uno che mi piace, può segnare gol e aiutare la squadra a vincere, ma la situazione è quella che è, il mercato è così e l’interesse per lui è reale", dice l'allenatore del Celta Vigo Rafael Benitez in merito alla possibile cessione del centrocampista. Il 21enne spagnolo ha una clausola rescissoria di 40 milioni ma ilsta trattando con il Celta per poterlo prendere a una cifra leggermente inferiore. "Per noi l’ideale sarebbe risolvere presto questa situazione", aggiunge l'ex allenatore del ...

Il 21enne spagnolo ha una clausola rescissoria di 40 milioni ma ilsta trattando con il Celta per poterlo prendere a una cifra leggermente inferiore. "Per noi l'ideale sarebbe risolvere presto ......Sito Genoa Continua gallery %s Foto rimanentiMessias e De Winter al Genoa: tutte le ufficialità Doppio colpo Genoa: ecco De Winter e Messias. Emil Audero all'Inter, Cajuste al. ...Carli può sfruttare un vantaggio visto che conosce bene Caturano per averlo portato all'Empoli soffiandolo alquando era ancora giovane. Il bomber del Potenza la scorsa stagione ha messo a ...

Piotr Zielinski, alla fine, potrebbe restare a Napoli. Le offerte arabe non bastano a convincerlo e alla fine anche il club di De Laurentiis potrebbe decidere di tenerlo in rosa rifiutando le proposte ...Per me è un grande, un fantastico artista del calcio. Certo, mi piacerebbe portarlo in Arabia». Queste le parole di Michael Emenalo, Director of football della Saudi Pro League, sulla situazione ...