Calciomercato Milan – Obiettivo vice Giroud | ma c’è un intoppo

(Di sabato 12 agosto 2023) In questa sessione diilvuole acquistare una prima punta che possa far rifiatare Olivier: ma c'è un problema

... al netto di quella parentesi aldi qualche anno fa che fece storcere il naso a molti prima ...Juventus, Bonucci verso la fine della storia: 'Allegri non lo vuole più'Nell'edizione ...I rossoneri guardano al centrale del Norwich Omobamidele, Mourinho aspetta Zapata e su Zaniolo il Galatasaray tiene duro... Il riassunto delle notizie più importanti della giornata diInter, Thuram - Frattesi colpi da maestro di Marotta E dire che era iniziato tutto alla grande: pronti via e colpo Markus Thuram a parametro zero. 'Soffiandolo al' aveva detto e ...

Il Milan non è ancora sazio. Occhi puntati in Inghilterra, su un difensore che piace molto a Stefano Pioli, e non solo.La vicenda Bonucci in casa Juventus si fa sempre più spinosa ed un momento molto delicato della pre season. La grana andrà risolta ...